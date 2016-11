Die BI-Plattform bringt alle Werkzeuge zur Orchestrierung im Open-Source-Paket mit. Entwickler können damit unter anderem Reports lokal testen und anschließend in einer Container-Umgebung in Produktivbetrieb geben.

Tibco hat die im vorigen Jahr übernommene Business-Intelligence-Software Jaspersoft in einer speziellen Variante für Docker veröffentlicht. Das Angebot zielt auf ISVs (unabhängige Softwarehersteller) und SaaS-Anbieter (Software as a Service), die eine containerisierte Architektur verwenden. Entwickler können damit beispielsweise ein Docker-Image von JasperReports erstellen, das sie zunächst lokal testen, um es schließlich in einer Container-Umgebung in Produktivbetrieb zu geben und mit anderen Diensten beziehungsweise Microservices zu verbinden.

Zum Paket gehört ein vorgefertigtes Dockerfile mit den Anweisungen zum Erstellen eines passenden Docker-Images sowie ein Docker-Compose-Skript zur Integration von Jaspersoft in eine Multi-Container-Anwendung. Weitere Details finden sich auf der Produktseite. Die Software steht quelloffen auf GitHub zur Verfügung. Am 6. Dezember bietet Tibco ein Webinar an, das die Grundzüge erklärt. (rme)