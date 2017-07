Neue Möglichkeiten für Mitarbeiter und mehr Wachstum – mit wolkigen Versprechen erblickt das neue Angebot Microsoft 365 das Licht der Welt. Unternehmen sollen Office 365, Windows 10 und Enterprise Mobility + Security in einem Paket buchen.

Unter dem Namen Microsoft 365 hat Satya Nadella im Rahmen der Inspire-Konferenz ein neues Paket bestehend aus Cloud-Diensten für professionelle Anwender vorgestellt. Laut zugehörigem Blogeintrag sei es das Ziel, dass Unternehmen mit innovativer Technologie ihren Mitarbeiter mehr Möglichkeiten an die Hand geben können. Microsoft sei dafür mit mehr als 100 Millionen Office-365-Nutzern und 500 Millionen Windows-10-Geräten in einer einzigartigen Position.

Aber was verbirgt sich konkret hinter den wolkigen Worten? Microsoft 365 besteht aus den bekannten Komponenten Office 365, Windows 10 und Enterprise Mobility + Security. Unternehmen können das als E3- und E5-Enterprise- oder Business-Lizenz erstehen. Erstere richtet sich an größere Kunden ab 300 Mitarbeitern, letztere an kleinere Firmen. Zudem beinhaltet die Enterprise-Variante die passend betitelten Enterprise-Versionen von Office 365 und Windows 10, während die Business-Ausgabe sich auf Business Premium beschränken muss.

Ferner ersetzt die Enterprise-Variante Microsofts Secure Productive Enterprise. Letzteres Angebot hatte der Konzern vor einem Jahr vorgestellt, es handelt sich ebenfalls um eine Kombination der Komponenten Office 365, Windows 10 und Enterprise Mobility + Security. Microsoft 365 E3 und E5 starten Anfang August 2017, bei der Business-Variante müssen sich Interessierte bis zum Herbst 2017 hingegen auf eine öffentliche Preview einlassen. (fo)