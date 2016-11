Microsoft hat ein erstes Update seines Office Online Server veröffentlicht. Dabei gibt es vor allem Neuerungen im Detail. Administratoren sollten jedoch den neuen Zeitplan für künftige Aktualisierungen im Auge behalten.

Ein halbes Jahr nach seiner Erstveröffentlichung hat Microsofts Office Online Server (OOS) eine erste Aktualisierung mit neuen Funktionen erhalten. Bei der im Mai 2016 erschienenen Software handelt es sich um eine Ausgabe von Office Online, die Kunden lokal im eigenen Rechenzentrum installieren und betreiben können. So behalten sie ihre Daten im Vergleich zum regulären Public-Cloud-Dienst eher in ihrer Hand.

Die Neuerungen lassen sich in einem Blogeintrag der Entwickler nachlesen. Unter anderem haben sie die Leistung der Applikationen beim Bearbeiten eines Dokuments durch mehrere Nutzer gleichzeitig verbessert. Power-View-Ergebnisse lassen sich nun eingebettet in Excel verwenden. Rechtschreibfehler zeigt der Editor in PowerPoint künftig direkt an. Außerdem gibt Microsoft an, sich strenger an die W3C-Barrierefreiheit-Standards zu halten.

Administratoren müssen beim Aktualisieren darauf achten, dass sie ihre vorherige Installation des Office Online Server zuvor vollständig entfernen müssen. Künftig soll alle vier Monate eine neue Version des OSS erscheinen. Allerdings will Microsoft ausschließlich die neueste Ausgabe mit Bugfixes und Updates zur Sicherheit versorgen. (fo)