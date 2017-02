(Bild: Lenovo)

Drei neue Modelle der ThinkPad-P-Serie sollen Nutzern unterwegs genug Grafikleistung zum Erstellen von VR-Anwendungen bieten. Neben Kaby-Lake-Prozessoren kommen Quadro-GPUs von Nvidia zum Einsatz.

Mit drei neuen ThinkPads erweitert Lenovo seine P-Serie. Es handelt sich bei allen drei Modellen um mobile Workstations für den professionellen Einsatz. Den Anfang macht das ThinkPad P51s, das unterwegs dank Ultrabook-Spezifikationen nicht allzu sehr belasten soll. Als Prozessor stehen Intels Core-i7-CPUs der Kaby-Lake-Generation zur Auswahl. Der Arbeitsspeicher beträgt maximal 32 GB. Die Grafik für den 15,6-Zoll-Bildschirm mit einer Auflösung von FullHD bis 4K liefert eine Quadro M520M von Nvidia. Beim lokalen Massenspeicher können Nutzer eine NVMe SSD oder HDD mit bis zu 1 TB Kapazität wählen.

Quadro-Grafik für das mobile Büro

Ein Dock können Nutzer per Thunderbolt-3-Buchse oder den proprietären Konnektor anschließen. Weitere Peripherie lässt sich über drei USB-3.0-Schnittstellen verbinden. Für den externen Monitor steht HDMI 1.4 zur Verfügung. Mit dem Netzwerk lässt sich der Laptop per Gigabit Ethernet oder 802.11ac-WLAN verbinden. Weitere technische Details finden sich auf der Produktseite bei Lenovo. Das ThinkPad P51s soll Ende März in Deutschland erscheinen.

Das ThinkPad P51 unterscheidet sich nicht nur durch sein dickeres Gehäuse vom P51s. Optional können Nutzer es mit einem Xeon-E3-v6-Prozessor und bis zu 64 GB RAM bestücken. Für die Grafik ist hier eine Quadro M2200M von Nvidia zuständig. Intern bietet der Laptop Raum für drei Laufwerke und auch für das Anschließen weiterer Peripherie ist mehr Platz: eine weitere USB-3.0-Buchse, Mini DisplayPort 1.2 und eine ExpressCard/34. Unterwegs lässt sich der Rechner per LTE mit dem Mobilfunknetz verbinden. Das Modell P51 erscheint Ende März in Deutschland.

Für mehr Rechenleistung der GPU soll beim ThinkPad P71 die Quadro P5000 sorgen. Außerdem ist nun Platz für bis zu vier Laufwerke, auch ein DVD- oder BD-Laufwerk können Nutzer auswählen. Das Modell soll Mitte April in Deutschland erscheinen. Hinsichtlich des Betriebssystems unterstützen die neuen ThinkPads Windows 10, Ubuntu und RHEL. Lenovo preist in seiner zugehörigen Pressemitteilung vor allem das Erstellen von VR-Anwendungen als Einsatzgebiet an. (fo)