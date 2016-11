Veeam hat die Verfügbarkeit der im Juni angekündigten Version 9.5 seiner Availability Suite bekanntgegeben. Davon profitieren vor allem Nutzer von Windows Server 2016-Produkten. Mit den jüngsten Produkten von VMware besteht noch keine Kompatibilität.

Mit der neuen Version 9.5 der Availability Suite setzt Veeam einen Fokus auf Nutzer von Windows Server 2016. Das Software-Paket besteht aus den Werkzeugen Backup & Replication für Datensicherung und Disaster Recovery von virtuellen Maschinen (VM) sowie ONE für Monitoring, Reporting und Analysen. Angekündigt hatte der Herrsteller das Produkt bereits im Juni.

Für die Backup & Replication-Software hat Veeam mehrere Verfahren angekündigt, die Sicherung und Wiederherstellung der VMs beschleunigen sollen. Dazu gehört eine Optimierung der Konfigurationsdatenbank, die deshalb mindestens SQL Server 2008 erwartet. Bei Installation auf Windows Server 2016 steht Anwendern das neue Dateisystem ReFS 3.1 für die Backup-Repositories zur Verfügung. Mit der Funktion "Direct Restore to Azure" erlaubt Veeam das Wiederherstellen von On-Premises-VMs in der Cloud, um etwa Unterbrechungen zu minimieren. Backups von physischen Servern lassen sich in virtuellen Maschinen wiederherstellen. Die Software kann Hosts sichern, wenn diese unter VMwares ESX(i) 4.1, 5.x oder 6.0 laufen sowie Microsoft Hyper-V-Instanzen ab 2008 R2 SP1 bis inklusive 2016. Zu den bisher zertifizierten Storage Systemen von HPE, NetApp und DellEMC stößt jetzt noch Nimble Storage.

Bei ONE liegen die Neuerungen vorwiegend im Bereich Alerts. So warnt das System vor Ransomware und überwacht den Plattencache. Auch mit ONE gilt, dass sich Windows 2016 Produkte überwachen lassen. Wichtig: Beide Werkzeuge, ONE und Backup & Replication, können noch nicht mit der jüngsten Version 6.5 von VMwares vSphere umgehen.

Die Availability Suite ist in drei verschiedenen Editionen erhältlich: Standard, Enterprise und Enterprise Plus. Einzeln kostet Backup & Recovery 650, 1150 oder 1900 Euro je nach Edition. Dieser Preis gilt pro CPU-Sockel der Hosts, auf denen VMs zu sichern sind. ONE kostet 900 Euro. Die Preise für die gesamte Availability Suite beginnen, abhängig von der Edition, bei 1100, 1600 oder 2350 Euro. (jab)