VeeamON 2019: Backup und Recovery Version 10 kommt mit Verspätung

Zum fünfjährigen Jubiläum seiner Hausmesse VeeamON präsentierte Veeam vor 2500 Teilnehmern in Miami neben geschäftlichen Erfolgen dieses Jahr wieder mehr technische Neuerungen. Die ursprünglich für Ende 2017 angekündigte Version 10 von Backup und Recovery soll nun im zweiten Halbjahr 2019 erscheinen und über 20 neue Features beinhalten, darunter die Untersützung von NAS-Systemen auf CIFS- und NFS-Basis als Datenquelle.

Die neue Version soll außerdem in einem späteren Update das ebenfalls 2017 angekündigte Continuous Data Protection, eine fortlaufende Sicherung von Daten auf Basis von Replikationstechniken, erhalten. Einen genauen Zeitpunkt konnte der Hersteller noch nicht nennen. Darüber hinaus soll Version 10 eine direkte Wiederherstellung von Backups von Cloud Maschinen aus AWS und Azure auf einer VMware-Infrastruktur im eigenen Rechenzentrum ermöglichen.

Availability Orchestrator Version 2

Ab sofort verfügbar ist die Version 2 des Veeam Availability Orchestrator, mit der der Hersteller den Aufwand und die Kosten von Disaster Recovery senken will. Die erste Ausgabe setzte auf replizierte VMs für die Wiederherstellung – was mit höherem Aufwand und Ressourcenbedarf als herkömmliche Backups einhergeht. In der neuen Version 2 kann der Availability Orchestrator eine automatische Disaster Recovery auf Basis von kostengünstigen und einfachen Backups vornehmen. Außerdem lassen sich nun die Zielmetriken RTO (Recovery Time Objective) und RPO (Recovery Point Objective) direkt in der GUI einstellen.

Bereits vor zwei Wochen anlässlich der Hausmesse .NEXT des Partners Nutanix kündigte Veeam die Unterstützung für Nutanix Mine an. So können Kunden eine komplette Veeam-Umgebung als einfach zu konfigurierende Appliance aufsetzen.

Der Termin für die nächste VeeamON steht bereits fest: Vom 4.-6. Mai findet die nächste Hausmesse in Las Vegas statt. (Jens-Henrik Söldner) / (fo)