Die neue Version kann vor allem mit nützlichen Kleinigkeiten und einigen Verbesserungen in Sachen Geschwindigkeit aufwarten.

Version 2.12 des Versionsverwaltungssystems Git steht nun zum Download zur Verfügung. Seit dem letzten Update hat das Versionskontrollsystem unter anderem für Befehle wie git branch --list mit --ignore-case eine Option zum Ignorieren der Groß- und Kleinschreibung beim Sortieren von Branches und Tags und Updates für git p4 bekommen. git rebase kennt nun eine --quit-Option, mit der sich Metadaten entfernen lassen, die beim Abbruch ohne --abort entstanden sind. Um einen Merge abzuschließen, der durch Konflikte gestoppt hat, lässt sich nun git merge --continue nutzen, und im --format=<placeholders>-Ausgabeformat von git tag sowie git verify-tag ist nun der GPG-Verifikationsstatus zu finden.

Was Performance und Implementierung angeht, nutzen Befehle wie cherry-pick (-x|-s), die in Lognachrichten arbeiten und den angehängten Blöcken Zeilen hinzufügen, nun beispielsweise die Logik von git interpret-trailer. Außerdem wurde die Symbolweitentabelle an Unicode 9.0 angepasst, es gibt Build-Updates für Cygwin und einen Submodule-Helper, der dabei helfen soll, eingebettete .git/-Verzeichnisse für Untermodule in Superprojekte zu verschieben. Die fast hash-Funtkion, die in einigen Spezialfällen negative Auswirkungen auf die Performance hatte, haben die Entwickler derweil aus dem internen Diff entfernt. Eine komplette Liste aller Neuerungen ist in den Release Notes zu finden. (jul)