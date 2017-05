Aktion: Das Video-Training "Computer-Netzwerke (CompTIA Network+) - der umfassende Kurs" von Udemy gibt es exklusiv für heise-Online-Leser für nur 49 Euro (statt 195 Euro). Die Aktion läuft limitiert bis 14. Mai 2017.

Der IT-Experte Eric Amberg bietet ein fundiertes Video-Training zum Thema "Computer-Netzwerke (CompTIA Network+)". Dieser umfangreiche Kurs (25 Stunden) geht auf alle wichtigen Themen im Bereich IT-Netzwerke ein und vermittelt nicht nur fundierte Grundlagen sondern zeigt viele Technologien darüber hinaus ganz konkret in der Praxis. Angefangen von der Netzwerk-Hardware über die IP-Adressierung und das Routing bis hin zu einer fundierten Einführung in das Next-Generation-Protokoll IPv6 lernen die Teilnehmer hier alles, was sie benötigen, um Theorie und Praxis moderner Computer-Netzwerke zu verstehen.

Ab sofort gibt es den Netzwerke-Kurs eine Woche lang exklusiv für heise-online-Leser für 49 Euro (statt 195 Euro): Computer-Netzwerke (CompTIA Network+) - der umfassende Kurs

Der Kurs enthält einen großen Security-Teil, in dem Firewalls, VPNs und andere Schutzmechanismen detailliert erklärt werden. Das Spektrum der Themen deckt den Inhalt der Zertifizierung CompTIA Network+ ab. Durch zahlreiche Zusatzmaterialien und Testfragen können Sie sich optimal auf diese Zertifizierung und das dazu notwendige Examen N10-006 vorbereiten.

An welche Zielgruppe richtet sich dieser Kurs?

Systemadministratoren, die fundierte Netzwerk-Kenntnisse benötigen

Technische Projektleiter, die ihr Netzwerk-Know-how steigern möchten

Poweruser, die ihr Wissen um Computer-Netzwerke erweitern wollen

Auszubildende in IT-Berufen, die ein starkes Fundament für ihre IT-Karriere benötigen

