Vizi-AI: Developer-Board für industrielle Machine Vision Artificial Intelligence

Unter dem Namen Vizi-AI bringt IoT-Spezialist ADLINK ein Devkit für maschinelles Sehen mithilfe künstlicher Intelligenz in den Handel. Das Kit ist für den Einsatz auf Edge- und IoT-Geräten gedacht und soll dort zum Beispiel bei der Objekterkennung oder -Steuerung helfen. Das Bündel besteht aus einem Computer-On-Module auf der Basis von Intels Atom-Prozessorfamilie, Intels Deep-Learning-Toolkit OpenVINO sowie aus ADLINKs eigener Edge-Software.

Das Entwicklerboard beherbergt eine Movidius Myriad X VPU zur Verarbeitung von Bildinformationen und einen 40-Pin-Konnektor zum Anschluss einer Kamera. Die mitgelieferte Edge-Software erweitert nach Angaben des Herstellers das OpenVINO-Toolkit und ermöglicht es, dem System über den Model Manager eigene Deep-Learning-Modelle hinzufügen.

Vizi-AI ist in den USA und der EMEA-Region über Arrow Electronics erhältlich. Vorgestellt hatte ADLINK das Developer-Kit auf der Embedded World in Nürnberg im Februar, wo es als Best in Show für KI und maschinelles Lernen durch Embedded Computing Design gekürt wurde. (akl)