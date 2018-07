Wer die reduzierten Teilnehmergebühren für das Seminar zur Single-Page-Programmierung am 13. September in Köln wahrnehmen will, sollte bis zum 1. August buchen.

Durch die hohe Anpassungsfähigkeit und das einfach zu erlernende Programmiermodell bietet Vue.js viele Möglichkeiten für die Erstellung flexibler und performanter Webanwendungen. Dieser Workshop führt an die Entwicklung von Single-Page-Anwendungen mit Vue.js heran.



Zielgruppe sind Softwareentwickler, die wartbare Webanwendungen mit einem modernen, schrittweise erlernbarem JavaScript-Web-Framework entwickeln wollen. Die Referenten der Hürther msg systems verfügen über langjährige Erfahrungen in Sachen Webprogrammierung und Schulung.

Weitere Informationen sowie die Möglichkeit zur Online-Anmeldung sind auf der Workshop-Website zu finden. Die Teilnehmerzahl ist auf 18 begrenzt.