Vue.js ist ein schlankes, immer populäreres JavaScript-Framework, das die Erstellung moderner Webanwendungen erleichtert.

In den letzten beiden Jahren hat sich Vue.js einen Platz unter den Top 3 der komponentenorientierten JavaScript-Framework erobert. Es liefert Entwickler/innen das Grundgerüst für eine Applikation und zahlreiche Funktionen zur Erstellung der Oberfläche. Gegenüber React und Angular, den großen Konkurrenten von Facebook und Google, ist das junge Vue.js vergleichsweise schlank: Man kann das Framework sogar ähnlich wie jQuery einfach in eine HTML-Seite einbetten.

Wer in die Entwicklung von Webapps mit Vue.js einsteigen will, hat dazu in einem eintägigen Workshop die Gelegenheit. Die Referenten erläutern die Basis-Komponenten und Konzepte von Vue.js und führen mit praktischen Übungen an die Entwicklung von Single-Page-Anwendungen mit Vue.js heran. Themen sind unter anderem Data-Binding und Events, die Arbeit mit Komponenten, Routing, Komponentenhierarchien, der Build-Prozess, Tests und Best Practices.

Der Workshop "Einstieg in Vue.js" findet am 13.9. in Hürth bei Köln statt.