Die nun herausgegebene Beta des sich an Java-Entwickler richtenden Webframeworks zeigt, wohin die die Reise bei Vaadin 8.0 gehen soll.

Das hinter Vaadin stehende Beratungsunternehmen hat eine Beta der nächsten Generation des Java-Webframeworks vorgestellt. Die mit Abstand wichtigste Änderung von Vaadin 8.0 dürfte die neue Data-Binding-Engine sein, die Entwicklern beim Erstellen datengetriebener Applikationen sowohl Rechenleistung als auch Arbeitsspeicher einsparen hilft.

Laut der Dokumentation wurde die bisherige Struktur durch eine einfachere Variante ergänzt, die Entwicklern das direkte Andocken von Steuerelementen an in Form von Beans vorliegender Geschäftslogik erlaubt. Doch die Umstellung wird wohl nicht komplett schmerzfrei verlaufen: An existierendem Code sind Änderungen erforderlich. Es gibt immerhin ein Kompatibilitätspaket, das von einigen Komponenten ältere Versionen anbietet und so die Wucht des Aufpralls etwas abfedert.

Zu erwähnen ist die Eliminierung von setImmediate(): Aufgrund der gesteigerten Leistung heutiger JavaScript-Laufzeitumgebungen geht das Vaadin-Team davon aus, dass nun alle Steuerelemente von Haus aus immer "immediate" sind und Änderungen so schnell wie möglich in das Backend weiterschreiben sollen.

Weniger kompatibel

Entwickler müssen auf die Unterstützung von Java 7 verzichten: Vaadin 8.0 funktioniert nur noch mit Java 8. Das gilt auch für einige ältere Browserversionen – besonders schmerzhaft ist, dass der Internet Explorer nur noch in der aktuellen Version 11 unterstützt wird.

Die Umstellung auf Java 8.0 setzt bei den Eventhandlern ein Umdenken voraus: Das Anmelden von Listenern erfolgt nun über standardkonforme Funktionen, deren Namen nach dem Schema add*Listener() aufgebaut sind.

Wer die neue Version schon jetzt testen möchte, findet im Blogpost zur Ankündigung von Vaadin 8.0 – weitere Informationen – im Moment ist der einfachste Weg zum Anlegen eines Projekts die Nutzung eines dafür bereitgestellten Maven-Archetypen.

Was ist Vaadin?

Vaadin ist ein serverseitiges Web-Framework, das Entwicklern erlaubt, komplett in Java zu entwickeln, abgesehen davon, wenn es etwas zu gestalten gilt, dann ist CSS nötig, auch wenn Vaadin einen Compiler für die CSS-Erweiterung SCSS mitliefert. Dennoch ist es Java-Entwicklern möglich, weitgehend in ihrer geliebten Sprache zu verbleiben, einschließlich der Webseiten. HTML, JavaScript kann also – solange kein Bedarf zu manueller Optimierung besteht – außen vor bleiben. Vaadin ist so weiter von typischen Websprachen entfernt als beispielsweise JavaServer Faces (JSF), bei denen die Webseiten getrennt vom Code – eventuell auch von Designern – zu gestalten sind. (ane)