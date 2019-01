Webinar: Automatisierte Analyse großer Textmengen

Kunden-Mails, Verträge, Twitter- und Facebook-Postings, Online-Kommentare – viele wichtige Informationen in Unternehmen liegen in Form von unstrukturiertem Text vor. Eine automatisierte Textanalyse kann zeitaufwendige und fehleranfällige Prozesse effizienter machen, indem etwa Kundenanfragen vorsortiert werden oder der drohende Shitstorm im Online-Forum frühzeitig erkannt wird.

Das iX-Webinar richtet sich an Entwickler, Data-Science-Einsteiger, Software-Architekten, Teamleiter, Produkt- und Projektmanager sowie Führungskräfte, die die Techniken und Verfahren der Textanalyse per Computer kennenlernen und das Potenzial von Text Analytics einschätzen wollen. An einem konkreten Beispiel führen die ReferentInnen in Methoden der statistischen Textanalyse, des Natural Langiuage Processing (NLP) und der Textanalyse mit Machine Learning ein und beantworten Ihre Fragen.

Das Webinar Einführung in die Textanalyse mit Machine Learning findet am 24.1.2019 um 14:00 statt.

(odi)