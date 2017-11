Apples mobiles Betriebssystem hat mit Version 11 einige Änderungen erfahren, die sich auch auf den Einsatz im Unternehmen auswirken. Ein einstündiges Live-Webinar vermittelt die wichtigsten Besonderheiten.

Mit iOS 11 hat Apple unter anderem die Files-App eingeführt und die Bedienung des iPads modifiziert. Zudem ist der 32-Bit-Support entfallen und CoreML zum Machine Learning (CoreML) wird konsequenter eingesetzt.

In einem rund 60-minütigen Live-Webinar vermittelt iX-Autor Mark Zimmermann die wichtigsten Besonderheiten und Eigenschaften von iOS 11 zum sicheren und effizienten Einsatz in Unternehmen. So geht es auch um die beiden Bereitstellungsprogramme Device Enrollment Programm (DEP) und Volume Purchase Programm (VPP) sowie deren Zusammenspiel mit MDM-Systemen (Mobile Device Management).

Das Seminar findet am 28. November 2017 um 11 Uhr statt. Während und nach dem Webinar steht ausreichend Zeit für Fragen & Antworten zur Verfügung. Die Teilnehmer sollten ein Grundverständnis der iOS-Administration in Unternehmen mitbringen.

Das Streaming des Events erfordert einen HTML5-fähigen Browser auf Windows-PC, Mac, iOS oder Android – ein Flash-Plugin wird nicht benötigt. Weitere Informationen sowie die Möglichkeit zur Anmeldung gibt es auf der Webinar-Website. (js)