Workshop: Der Weg in die Cloud

Der Schritt in die Cloud verspricht Unternehmen neue Möglichkeiten, mehr Effizienz und eine Menge Einsparpotenzial. Ein Account bei AWS, Azure und Co ist schnell angelegt, doch dann beginnt die eigentliche Arbeit gerade erst. Unternehmen müssen eine Cloud-Strategie entwickeln, Regeln zur Cloud-Nutzung definieren und Prozesse etablieren, die eine nachhaltige und sichere Nutzung sicherstellen.

Ziel des dreitägigen iX-Workshops Ihr Weg in die Cloud ist die Erarbeitung einer "Cloud Transformation Roadmap" von der Vision über Sicherheitsaspekte bis hin zur IT Governance. Dabei lernen die Teilnehmer Best Practices kennen und beschäftigen sich mit den Vor- und Nachteile der Anbieter AWS, Azure, Google und Alibaba. Weitere große Themen sind die Planung des Umstiegs und die Entwicklung eines Cloud Governance Framework, das Verantwortlichkeiten, Nutzungsregeln und Sicherheitsrichtlinien festlegt.

Der Workshop Ihr Weg in die Cloud findet vom 3. bis 5. Feburar 2020 in Hannover bei Heise Medien statt. Er ist auf 20 Teilnehmer beschränkt. Bei Buchung bis 31.12.2019 gibt es einen Frühbucherrabatt von 10%.

iX-Workhsop Ihr weg in die Cloud, 3.–5.2.2020, Hannover: Weitere Informationen und Anmeldung

