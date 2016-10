An alle, die die freie Software LibreOffice in der Firma einsetzen wollen, wendet sich der eintägige Workshop. Bis zum 2. November gilt noch der Frühbucherrabatt.

Ob Linux, macOS oder Windows – für die meist verbreiteten Desktop-Betriebssysteme ist eine eigenständige, mächtige Office-Suite entstanden, für die keine Lizenzgebühren zu entrichten sind. Wer sich mit dem Gedanken trägt, in der Firma diese Software einzusetzen, sollte sich mit den Details der Konfiguration von LibreOffice auseinander setzen und verstehen, wie ein Administrator Einstellungen beeinflussen und Vorgaben so definieren kann, dass die eigenen Geschäftsprozesse optimal unterstützt werden.

Dieser Workshop am 15. Dezember in Hannover wendet sich an alle, die entweder bereits eine LibreOffice-Instanz betreuen oder mit dem Gedanken spielen, diese im eigenen Unternehmen einzusetzen. Anhand kleiner praktischer Beispiele wird im Verlauf des Workshops für jeden Teilnehmer die Basis gelegt, selbst eine LibreOffice-Anpassung vorzunehmen.

Der Referent Thomas Krumbein ist zertifizierter Trainer und Migrationsberater für LibreOffice und arbeitet selbst aktiv mit im Zertifizierungsprogramm der TDF (The Document Foundation), der Stiftung hinter dem Projekt.

Der Workshop ist auf 15 Teilnehmer begrenzt. Vorausgesetzt werden Grundkenntnisse der Administration des jeweiligen Betriebssystems. Weitere Informationen sowie die Möglichkeit zur Online-Anmeldung sind auf der Workshop-Website zu finden. (js)