Bei Buchung bis zum 6. Mai kann man für das Programmierseminar vom 18.-20. Juni in Hannover 10 Prozent der Teilnehmergebühren sparen.

Ohne die Nutzung der Möglichkeiten von Multicore-CPUs bleiben viele Anwendungen langsam. Denn heute steigen weniger die Taktraten als die Zahl der CPU-Kerne. Doch eine gekonnte Parallelprogrammierung steckt voller Fallstricke, und da setzt der mehrtägige iX-Workshop an.

Der Referent, Marwan Abu-Khalil, ist Senior Software Architekt in der Siemens AG und arbeitet seit über 10 Jahren an der Parallelisierung unterschiedlichster Systeme vom Server-Backend bis zum Embedded-Device. Er ist iX-Autor, langjähriger Trainer und spricht auf Konferenzen über parallele Systeme.

An den ersten beiden Tagen geht es um die grundlegenden Strategien der Parallelprogrammierung, Thread-Programmierung mit C# und Java bis hin zu den Speichermodellen in moderner Multicore-Hardware. Thema des optionalen dritten Tags ist Embedded Realtime Multi-Core Programmierung.

Programmierkenntnisse in C, C++, C# oder Java oder C# werden bei den Teilnehmern vorausgesetzt, das Seminar beinhaltet ausgedehnte interaktive Teile. Grundkenntnise von Betriebssystemen sind hilfreich. Die Zahl der Teilnehmer ist auf 15 begrenzt. Weitere Informationen sowie die Möglichkeit zur Online-Anmeldung gibt es auf der Workshop-Website.

(js)