Workshops zur Docker-Containern und Kubernetes

Docker-Container sind zu einem Standard-Werkzeug in der IT geworden. Der viertägige iX-Workshop Docker-Container: Administration und Orchestrierung führt mit vielen praktischen Übungen in die Grundlagen und produktive Anwendung der Containertechnik ein.

Wer Docker-Container in großem Stil zur Ausführung verteilter Anwendungen nutzen möchte, ist in dem darauf aufbauenden Workshop Container-Orchestrierung mit Kubernetes richtig. Hier lernen Sie, wie man containerisierte Anwendungen mit Kubernetes auf einem Cluster betreibt – von der Bereitstellung bis zur automatisierten Skalierung.

Beide Workshops enthalten einen großen Anteil an praktischen Übungen. Sie sind auf 20 Teilnehmer begrenzt, die Kenntnisse der Linux-Systemadministration und für den Kubernetes-Kurs auch Docker-Grundkenntnisse mitbringen sollten. Sie finden in Hannover bei Heise Medien statt.

Weitere Informationen und Anmeldung:

(odi)