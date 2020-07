ZUGFeRD 2.1.1 schafft mehr Klarheit

Das Forum elektronische Rechnung Deutschland (FeRD) hat eine fehlerbereinigte Fassung 2.1.1 ihres Standards ("Zentraler User Guide") für den elektronischen Rechnungsaustausch ZUGFeRD veröffentlicht. Das neue dedizierte XRechnungs-Profil unterscheidet nun klarer zwischen Anforderungen in Deutschland und auf europäischer Ebene.

Unter anderem sind in der deutschen Behördenrechnung einige Felder verpflichtend, die im europäischem B2C-, B2B- und B2G-Umfeld meist nur optional sind, etwa die Angabe eines Ansprechpartners beim Absender. Dabei bleibt es dem Absender überlassen, wie er seine einzubettenden XRechnungen erstellt und prüft: Für die anderen Profile veröffentlicht der ZUGFeRD-Herausgeber AWV neben den Beispielen auch entsprechende Prüfdateien (Schematron- und Schemadateien).

Technisch erlaubt die europäische Norm EN 16931 für Rechnungen an EU-Behörden neben EDI die beiden XML-Formate UBL und UN/CEFACT. Während die XRechnung die Pflichtfelder für Rechnungen an deutsche Behörden in beiden Formaten definiert, bettet ZUGFeRD UN/CEFACT-XML in PDF-Dateien ein. UN/CEFACT-XRechnungen ließen sich auf diese Weise auch bislang schon im ZUGFeRD-Profil "EN16931" in PDFs einbetten.

Sinnvoll kann das neue Profil für Länder, Städte und Kommunen sein, die ab Ende April 2021 E-Rechnungen akzeptieren müssen. Die Zentrale Rechnungseingangsplattform des Bundes (ZRE) erlaubt für die ab Ende November 2020 verpflichtenden E-Rechnungen an nationale Behörden weiterhin erst einmal nur den Upload reiner XML-Dateien. (un)