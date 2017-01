Per Thunderbolt 3 dockt eine externe Erweiterungsbox für eine Grafikkarte samt 400-Watt-Netzteil an den Mini-PC mit passiv gekühltem Kaby-Lake-Prozessor an.

Zotac fertigt schon seit Jahren die Mini-PCs der "ZBox"-Familie, darunter auch die C-Reihe mit lüfterloser Kühlung. Die neue ZBox CI549 Nano mit Kaby-Lake-CPU von Intel lässt sich per Thunderbolt-3-Buchse um eine leistungsfähige PCIe-Grafikkarte erweitern. Letztere arbeitet dann freilich nicht mehr lüfterlos, denn sie kann einige hundert Watt Leistung verheizen. Das mitgelieferte 400-Watt-Netzteil versorgt über die Thunderbolt-3-Strippe dann auch gleich den PC mit.

Zotac verschweigt bisher den CPU-Typ in der CI549 Nano. Vermutlich handelt es sich jedoch wie bei den anderen ZBox-C-Typen von Zotac um einen der Mobil-Doppelkerne mit 15 Watt TDP wie den Core i7-7500U, denn viel mehr Leistung lässt sich ohne Lüfter kaum aus dem Gehäuse bringen.

Preise und genaue Liefertermine für die ZBox CI549 Nano sowie das "Graphics Dock" nennt Zotac leider nicht. Das Graphics Dock soll auch Schnellladefunktionen per USB 3.0 bringen.

Auch vom wassergekühlten Mini-Gaming-PC Magnus will Zotac künftig eine Version mit Kaby-Lake-CPU liefern, setzt dabei aber auf einen leistungsfähigeren Quad-Core. (ciw)