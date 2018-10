Der zweitägige iX-Workshop zeigt, was die Amazon Web Services und Microsoft Azure zu bieten haben – und wie man sie praktisch nutzt.

Wegen der hohen Nachfrage findet am 22. und 23. Oktober in Nürnberg ein Zusatztermin des iX-Workshops Amazon Web Services (AWS) und Microsoft Azure im direkten Vergleich statt. In dem zweitägigen Workshop lernen Sie die Angebote von Amazon und Microsoft und deren Entsprechungen im klassischen Rechenzentrum kennen. Der Workshop ist auf 12 Teilnehmer begrenzt.

Themen sind die Erstellung von virtuellen Maschinen und Netzen in der Cloud, das Verschieben lokaler Workloads in die Cloud sowie Hochverfügbarkeit und Disaster Recovery. Sie erfahren, wie man Cloud-Netze absichert und die Objektspeicher Amazon S3 und Azure Storage nutzt. Zudem werden weiterführende Themen wie Datenbanken, Monitoring, Elastizität und Load Balancing behandelt.