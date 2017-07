Fundierte Kenntnisse zur Programmierung von Multicore-Systemen werden derzeit stark nachgefragt. iX hat darum einen zweiten Workshop zum Thema im September angesetzt.

Wegen der großen Nachfrage hat iX einen Zusatztermin für den Workshop "Parallele Programmierung" angesetzt (14./15. September 2017, Hannover, Verlagsgebäude). Das Seminar startet mit theoretischen Grundlagen, über die klassische Parallelisierung mit Threads hin zu den heute wichtigen Task-Schedulern. Dabei wird gezeigt, wie Synchronisations-Konzepte für die Koordination paralleler Aufgaben am besten genutzt werden, und die Teilnehmer lernen, mit den Memory-Modellen moderner Multicore-CPUs umzugehen.

Alle Unterrichtsinhalte werden durch konkrete Programmierübungen vertieft, die wahlweise in Java, C# oder in C++ durchgeführt werden können. Referent ist wie bei den bisherigen Workshops zum Thema Marwan Abu-Khalil, Senior Software Architekt (SSWA) bei der Siemens AG.

Die Teilnehmer sollten über Programmierkenntnisse in C, C++, Java oder C# verfügen. Grundkenntnisse von Betriebssystemen wären hilfreich. Die Teilnehmerzahl auf 15 begrenzt. Weitere Information sowie die Möglichkeit zur Anmeldung gibt es auf der Workshop-Website. Bis zum 2. August 2017 gilt ein Rabatt von 10% Rabatt. (js)