Ab sofort können sich Experten mit Vorträgen und Workshops zu Tools, Methoden und Erfahrungen rund um die Themen Big Data, Data Science sowie maschinelles Lernen und Deep Learning bewerben.

Vom 26. bis 28. September findet zum vierten Mal die data2day statt, eine von heise Developer, iX und dpunkt.verlag veranstaltete Konferenz zu Big-Data- und Data-Science-Themen. Sie setzt sich mit den Herausforderungen zeitgemäßer Massendatenanalyse- und verarbeitung auseinander, präsentiert dafür Werkzeuge beziehungsweise Vorgehensweisen und will Unternehmen sowie Organisationen von ihren Erfahrungen bei Big-Data- und Machine-Learning-Projekten berichten lassen. Darüber hinaus möchten die Veranstalter Hinweise darauf geben, wie sich die Datenbestände gewinnbringend nutzen und moderne Techniken zur Massendatenverarbeitung einsetzen lassen.

Call for Proposals bis 24. April

Ab sofort sind Experten im Umfeld datengetriebener IT-Projekte dazu eingeladen, sich mit Vorträgen und ganztägigen Workshops für die data2day 2017 zu bewerben. Der hierfür eingerichtete Call for Proposals geht bis 24. April. Die Verkündung des fertigen Programm ist für Ende Mai vorgesehen.

Denkbare Themen für Vorträge sind etwa die intelligente Wertschöpfung für Big Data, Planung und Aufbau der nötigen Techniken zur schnellen und performanten Datenermittlung sowie Methoden und Strategien zum Schutz der Unternehmensdaten. Willkommen sind außerdem Einreichungen zu den zunehmend wichtiger werdenden Themen Data Science und maschinelles Lernen beziehungsweise Deep Learning. Es sind aber auch Einreichungen zu NoSQL, Hadoop, Spark sowie dem sie umgebenden Ökosystem, Distributionen sowie weiteren Plattformen, Frameworks und Werkzeugen zur Auswertung strukturierter und unstrukturierter Massendaten erwünscht. Weitere Hinweise auf andere Themen und über die Modalitäten der Bewerbung selbst, finden sich auf der Konferenz-Website.

Wechsel nach Heidelberg

Letztes Jahr konnte die data2day über 240 Teilnehmer verzeichnen, wodurch die Konferenz um 20 Prozent gegenüber dem Vorjahr zulegen konnte. Dem geschuldet ist auch der Wechsel des Konferenzorts. Nach drei Auflagen in der IHK Karlsruhe wird die data2day dieses Jahr in der Print Media Academy in Heidelberg stattfinden

Wer über den Fortgang der Konferenz auf dem Laufenden bleiben möchte, kann sich per Newsletter informieren lassen oder den Organisatoren auf Twitter folgen. (ane)