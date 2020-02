iX 3/2020: Eigener Server statt Public Cloud

In der neuen März-Ausgabe der iX dreht sich alles um das Thema Cloud: Doch statt seine Daten einem Drittanbieter anzuvertrauen, bietet es sich an, selbst einen Server aufzusetzen. Nextcloud, ownCloud, Seafile und Co. eignen sich auch für große Installationen mit zehntausenden Nutzern. Tim Schürmann hat sich angesehen, wie Universitäten in Nordrhein-Westfalen insgesamt eine halbe Million Anwender mit ownCloud betreuen.

Wie sich die Plattformen unterscheiden, hat Martin Gerhard Loschwitz untersucht. Bei Nextcloud, ownCLoud und Seafile handelt es sich um Rundum-sorglos-Pakete. Was nicht standardmäßig enthalten ist, findet sich meist in den Erweiterungen. Aber nicht jedes Unternehmen benötigt eine so umfangreiche Software: Das auf Git basierende SparkleShare, Pydio oder das abgespeckte Syncthing sind einen Blick wert, wenn man eine spezialisierte Cloud sucht.

Eigene Cloud mit vorkonfigurierter VM

Darüber hinaus hat sich Martin Gerhard Loschwitz vorkonfigurierte virtuelle Maschinen genauer angesehen. Mit ihnen lässt sich die eigene Cloud zumindest einmal ausprobieren, bevor sich der Administrator an die aufwendige Konfiguration macht. Angebote wie Univentions Corporate Server eignen sich zudem auch für solche Nutzer, die ihren Server vollständig über eine grafische Oberfläche aufsetzen und verwalten wollen – ohne Abstriche bei der Kompatibilität machen zu müssen.

Ein weiteres Thema der neuen iX 3/2020 ist das Open Compute Project (OCP). Hubert Sieverding erklärt, wie Hardware-Designer Open-Source-Prinzipien auf das Rechenzentrum übertragen – insbesondere mit einem Fokus auf Energieeffizienz und niedrigere Kosten. Hinzu kommt ein Test des OCP-Servers Wiwynn SV7220G3, bei dem es sich um das ersten in Europa erhältliche System nach den Spezifikationen handelt.

Für Softwareentwickler startet in der März-iX eine neue Serie über C++-Tricks. Den Anfang macht ein Artikel über Speicherlecks, die die Leistung von Programmen beeinträchtigen. Diese und weitere Themen finden interessierte Leser unter:

(fo)