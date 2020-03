iX 4/2020: Lohnen sich Cyberversicherungen? Und welche Anbieter gibt es?

Jedes Unternehmen muss mittlerweile mit Schäden durch Hacker rechnen. Anders als noch vor zehn Jahren gibt es inzwischen eine große Auswahl an Cyberversicherungen. Sie unterscheiden sich in vielerlei Hinsicht: Die Leistungen sollten Firmen an ihrem Bedarf ausrichten. Darüber hinaus umfassen einige Angebote präventive Services oder Hilfe bei der Aufbereitung eines Vorfalls. Der Titel der neuen April-iX zeigt, welche Pakete es gibt.

Ein weiterer Artikel beleuchtet das Projekt Gaia-X. Das Wirtschafts- und Forschungsministerium will mit ihm den Riesen aus den USA und China eine europäische, verteilte Cloud-Architektur entgegensetellen, um die digitale Souveränität Deutschlands und Europas zu stärken. Auch über 100 Unternehmen beteiligen sich, darunter Konzerne wie Google, Microsoft und Amazon. Doch statt proprietärer Schnittstellen setzt Gaia-X auf offene Standards und APIs.

Server für den KI-Entwickler

Für Administratoren und KI-Entwickler gleichermaßen nimmt die neue iX außerdem Dells DSS 8440 unter die Lupe. Es handelt sich um einen Server, der sich mit bis zu 10 V100- oder 16 T4-GPUs von Nvidia bestücken lässt. Das beschleunigt KI- und ML-Anwendungen deutlich, wie die Benchmarks eindrucksvoll beweisen. Doch die Leistung hat ihren Preis: Neben der teuren Hardware selbst müssen Nutzer hohe Kosten für den massiven Energieverbrauch einplanen.

Außerdem startet in der Ausgabe 4/2020 ein neues Tutorial zum Thema Flutter. Googles Framework verbindet moderne Programmierparadigmen, damit Entwickler Apps plattformübergreifenden umsetzen können. Programmierer erfahren darüber hinaus in einem weiteren Artikel, wie Project Fugu eine neue standardisierte Webschnittstellen liefern soll. Mit ihr soll die Lücke zwischen nativen Apps und Progressive Web Apps plattformübergreifend geschlossen werden.

Einen Überblick aller Themen der neuen iX gibt es hier:

