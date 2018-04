Am 25. Mai treten die Vorgaben der neuen EU-DSGVO in Kraft. Auf welche Bereiche Verantwortliche besonders achten müssen, erklärt die neue iX 5/2018.

Bereits in einem guten Monat tritt die EU-Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) in Kraft. Auf Unternehmen kommen am 25. Mai also einige Umstellungen zu. Wie sich der neue Datenschutz in den IT-Alltag integrieren lässt, welche Rolle die IT-Sicherheit dabei spielt und welche Maßnahmen Verantwortliche vordringlich ergreifen müssen, erklärt die Titelgeschichte der neuen iX 5/2018.

So stellt das Recht auf Löschung viele Unternehmen vor eine Herausforderung. Zwar existiert bereits nach bisheriger Rechtslage ein Recht auf Vergessenwerden, doch Art. 17 der DSGVO geht auf deutlich mehr Details ein – die Betroffenenrechte der DSGVO sind insbesondere auf Transparenz und Verständlichkeit angelegt. Viel Kopfschmerzen bereitet außerdem die Zusammenarbeit mit Dienstleistern. Wie Verantwortliche bei Drittländern ohne einen garantierten, angemessenen Datenschutz vorgehen können, beleuchtet ein weiterer Artikel.

Ein weiteres Thema ist die aktuelle Entwicklung von ERP-Systemen. IoT, Industrie 4.0, Machine Learning und Digitalisierung treiben das Enterprise Resource Planning voran. Auch die Cloud ist angekommen, aber sie kann und soll lokale Systeme nicht vollständig ersetzen. Hinzu kommt ein genauer Blick auf das Windows Subsystem for Linux (WSL): Zwar laufen Distributionen wie Ubuntu oder OpenSuse direkt unter Windows 10, wie aber kommt das WSL mit den Besonderheiten des Sicherheitssystems Kali Linux aus? Zudem start im Heft ein neues Tutorial zu Googles Programmiersprache Go.

