Die Hersteller von Notebooks für den Unternehmenseinsatz erfreuen sich besonders treuer Kunden. Ein Blick auf die Konkurrenz könnte sich aber lohnen.

Die August-Ausgabe der iX widmet sich ausführlich Notebooks fürs Büro. Sie stellt die aktuellen Geräte der führenden Hersteller Dell, HP und Lenovo vor und gibt einen Überblick über deren verschiedene Serien und Konfigurationen. Ein weiterer Test widmet sich modernen Dockingstationen, die dank der universellen Schnittstellen Thunderbolt 3 und USB 3.1 Typ-C mit Geräten verschiedener Hersteller funktionieren.

Trotz Dockingstation nutzen die Mitarbeiter üblicherweise nicht nur ihr Notebook. Daher geht es in der neuen iX auch darum, wie man alle mobilen Systeme aller Anwender so in die Firmen-IT integrieren kann, dass jeder endlich arbeiten kann, wo und womit er will, ohne dass sich die Systemverwalter ständig an der Konfiguration herumschrauben müssen.

Um "Kubernetes aus der Cloud" dreht sich die große Marktübersicht in diesem Heft. Das Potenzial von Googles Containerverwaltung haben inzwischen viele kleine Provider entdeckt, bei denen man entsprechende Angebote beziehen kann.

Einen Cloud-Bezug hat auch das neue Tutorial zu Monitoring mit Prometheus. Dieses Monitoring-System hat den Anspruch, durch Zeitreihenanalysen Probleme von Cloud-Installationen voraussagen zu können. Weitere Themen der August-iX sind unter anderem Team-Chat-Apps, SUSE Linux Enterprise 15 und die Internet-Verschlüsselung TLS 1.3.