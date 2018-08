Viele Unternehmen mühen sich mit der Datenschutz-Grundverordnung ab. Die neue iX 9/2018 zeigt Firmen und Bloggern, wie sie die DSGVO richtig anpacken können.

Noch immer sorgen sich Unternehmen um die Umsetzung der Datenschutz-Grundverordnung. In der neuen iX 9/2018 zeigen mehrere Artikel, was Verantwortliche in der Praxis beachten müssen. Nützlich sind hierbei Werkzeuge zur Data Discovery und Data Leakage Prevention. Außerdem sollten viele Firmen eine Risikofolgenabschätzung durchführen. Auch Blogger müssen einiges beachten; was, erklärt der kostenlose Artikel DSGVO-Checkliste: WordPress datenschutzkonform einsetzen.

Hinzu kommt ein Test der drei C++-Compiler GCC, Clang und MSVC. Sie müssen zeigen, wie kompatibel sie mit dem aktuellen Standard C++17 sind. Außerdem muss sich AMDs neuer Server-Prozessor Epyc beweisen: Am Beispiel Dells PowerEdge R7415 mit einem 7551P als CPU zeigt sich, dass er Intels Xeon in einigen, aber beileibe nicht allen Bereichen überlegen ist.

Auch in der Cloud gibt es immer wieder Neues zu entdecken, darunter Amazons SageMaker. Der Dienst greift Entwicklern von Werkzeugen fürs maschinelle Lernen unter die Arme. Wenig Begeisterung gibt es jedoch für den mangelnden Datenschutz bei T-Systems Azure-Cloud, denn trotz der Versprechungen verlassen Daten Deutschland.