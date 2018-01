Wer sich in einem dreitägigen Seminar (6.-8. März, Frankfurt) fit für OpenStack und Docker machen will, kann bei einer Buchung vor dem 22. Januar Teilnehmergebühren sparen.

OpenStack und Docker sind breit eingesetzte Werkzeuge in der IT-Infrastruktur-Verwaltung, aber alles andere als selbsterklärend. Das schon einige Male durchgeführte und immer wieder an aktuelle Bedürfnisse angepasste Seminar "OpenStack mit Docker" vermittelt in drei Tagen (6.-8. März, Frankfurt, DE-CIX-Schulungscenter) Grundlagen und Feinheiten der beiden Softwarepakete.

Den Referenten stellt das Schulungs- und Beratungshaus B1 Systems, mit dem eine langjährige Kooperation besteht. Die Teilnehmer sollten über Linux-Knowhow verfügen sowie über Grundlagenwissen in den Bereichen IAAS-Clouds und Virtualiserung.

Die Agenda sowie die Möglichkeit zur Online-Anmeldung sind auf der Workshop-Website zu finden. Wer bis zum 22. Januar bucht, spart 10 Prozent der Teilnehmergebühren. Ein zweiter Termin wird in Hannover stattfinden, 18. bis 20. September, Verlagsgebäude. (js)