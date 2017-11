Einen Tag nach Nikolaus kann man in Nürnberg erfahren, wie sich das freie Bürokommunikationssystem in die Firmen-IT integrieren lässt.

In dem praxisorientierten Workshop zu LibreOffice haben die Teilnehmer die Möglichkeit, auf ihren selbst mitgebrachten Laptops Beispiele zu erstellen und direkt auszuprobieren. Es geht dabei um den effektiven Einsatz von LibreOffice in der Firma, also dessen reibungslose Integration in die Unternehmensabläufe.

Der Referent, Thomas Krumbein, ist zertifizierter Trainer und Migrationsberater für LibreOffice. Er hat eine Reihe von Büchern zu LibreOffice und verwandten Themen geschrieben.

Die Teilnehmerzahl ist auf 15 begrenzt, vorausgesetzt werden Grundkenntnisse der Betriebssystemadministration. Weitere Informationen sowie die Möglichkeit zur Anmeldung sind auf der Workshop-Website zu finden. Die Veranstaltung findet am 7. Dezember 2017 in Nürnberg statt. (js)