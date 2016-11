Das ca. 60-minütige Webinar soll vor allem Mobility-, System- und Security-Verantwortlichen professionelle Hilfestellung bei der Integration und Verwaltung von iOS-Geräten geben.

Neben den neuesten Funktionen und Möglichkeiten, die iOS 10 zu bieten hat, erklärt iX-Autor Mark Zimmermann im Live-Webinar „iOS 10 im Unternehmen“ am Dienstag den 29. November ab 11 Uhr, wie sich iOS 10-Geräte sicher und effizient in den Firmenalltag integrieren und verwalten lassen. Dabei geht er im Detail auf drei Themenblöcke ein: Die Produktivitätsfunktionen für Mitarbeiter, die Administrationsmöglichkeiten der IT sowie die Optionen für App-Entwickler.

Themenauswahl:



Datenschutz durch Differential Privacy

Administrationsmöglichkeiten von iOS 10-Geräten

Aspekte zu VPN, WiFi & Quality of Service

Herausforderungen für Entwickler, wie z.B. ATS

Das Live-Webinar ist interaktiv gestaltet – Teilnehmer bekommen die Gelegenheit, sowohl zu den einzelnen Themenblöcken als auch am Ende Fragen an den Referenten zu richten. Melden Sie sich jetzt noch an. Die Teilnahmegebühr beträgt 89 Euro.

