In drei Tagen fit: Das Seminar vom 16. bis 18. Januar in Hannover bringt das Know-how für die professionelle Konfigurationsverwaltung mit Puppet.

Der Workshop behandelt sowohl die theoretischen Konzepte als auch den Praxiseinsatz der Konfigurationsverwaltung Puppet. Nach einer kurzen Einführung in das Thema "Konfigurationsverwaltung" werden typische Szenarios für den Einsatz von Puppet erläutert. Die Teilnehmer lernen, diese anhand verschiedener Übungen anzuwenden. Am zweiten und dritten Tag geht es um erweiterte Konzepte wie Module, Templates, Best Practices und Tools.

Der Referent des Workshops wird gestellt von unserem Kooperationspartner B1 Systems, einem Beratungs- und Schulungshaus mit langjähriger Erfahrung im Open-Source-Umfeld.

Die Teilnehmerzahl ist auf 15 begrenzt. Ein grundlegendes Verständnis für die System- und Netzwerkadministration unter Linux sowie der Shellprogrammierung werden vorausgesetzt. Weitergehende Informationen sind auf der Workshop-Website zu finden. (js)