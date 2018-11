iX-Seminar: Einstieg in die Continuous Integration mit Jenkins

In einem Intensivkurs der iX am 4. und 5. Dezember in Nürnberg wird den Teilnehmern vermittelt, wie sie Jenkins installieren und betreiben, an gängige Entwicklungs-Umgebungen anschließen und Tests erstellen. Vorausgesetzt werden gute Kenntnisse der Linux-Systemadministration, auf dem Level von RHCE, SCA, LPIC1 usw.

Der Referent ist Mitarbeiter von B1 Systems, einem Systemhaus mit mehrjähriger Schulungs- und Beratungs-Erfahrung im Umfeld von Linux- und Open-Source-Entwicklung.

Weitere Informationen und die Möglichkeit zur Anmeldung sind auf der Workshop-Website zu finden. (js)