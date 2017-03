Im Rahmen der #heiseShowXXL auf der CeBIT sprechen iX-Autoren über die Themen Docker-Container, Amazon als Vertriebsplattform, Maschinenlernen, Crossplattform-Entwicklung und die Maschen der Cybergangster.

Auch in diesem Jahr findet auf der CeBIT am Heise-Stand in Halle 6 (Stand B16) von 10 bis 18 Uhr die #heiseshowXXL statt. Redakteure und Autoren der Heise-Medien sprechen über aktuelle technische und netzpolitische Themen. Die #heiseshowXXL startet täglich mit heise security, anschließend sprechen Kollegen von Mac & I, Technology Review, c't und Make. Um 14:00 stehen Rechtsthemen auf dem Programm.

Täglich um 15:00 geht es für 30 bis 60 Minuten um professionelle IT: iX-Autoren berichten aus ihren Fachgebieten.

Montag, 20.3.

15:00 Dienstag, 21.3.

15:00 Mittwoch, 22.3.

15:00

Donnerstag, 23.3.

15:00 Freitag, 24.3.

15:00 Martin Loschwitz:

Docker & Co. – warum Containertechnik boomt.

Johannes Ungerer:

Amazon als profitabler Vertriebskanal.

Oliver Zeigermann:

Revolution der KI mit Deep Learning.



Christian Weyer:

Echte Cross-Plattform-Anwendungen mit HTML5: Browser, mobile Apps und Desktop-Anwendungen.

Alexander Geschonneck:

Der Enkeltrick in Unternehmen – wie Cybergangster ihre Maschen digitalisieren.



Um 16:00 zieht die Newsticker-Redaktion ein tägliches Messefazit, um 17:00 beendet unser IT-Jeopardy den Messetag. (odi)