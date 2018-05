Die Uhr tickt: Ab dem 25. Mai 2018 bringt die Datenschutz-Grundverordnung neue Pflichten für Unternehmen. Verstöße können teuer werden. Das iX-Live-Webinar erklärt, wie Sie sich schützen können.

Haben Sie in den letzen Tagen auch Mails von Unternehmen erhalten, in denen Sie neue Datenschutzregeln bestätigen oder zustimmen sollen, dass Sie weiterhin Mails erhalten wollen? Ursache ist die Datenschutz-Grundverordnung der EU. Sie bringt ab dem 25. Mai nicht nur neue Regeln für die Datenverarbeitung in Unternehmen, sondern droht bei Datenschutzverstößen erstmals mit empfindlichen Bußgeldern.

Verstöße gegen die neuen Informations- und Transparenzpflichten bergen zudem das Risiko von Abmahnungen: Fehler beispielsweise bei der Datenschutzerklärung auf der Website, beim Einholen der Einwilligung zur Datenverarbeitung oder beim Erheben von Daten sind für Außenstehende leicht zu entdecken.

Das iX-Live-Webinar "DSGVO: Schutz vor Abmahnung und Bußgeldern" am 15. Mai richtet sich an Verantwortliche für Datenschutz und IT-Sicherheit, Marketing- und Website-Verantwortliche, Sicherheits- und Datenschutzexperten sowie externe und interne Datenschutzbeauftragte. Heise-Justiziar Joerg Heidrich, Fachanwalt für IT-Recht und zertifizierter Datenschutzbeauftragter, gibt einen praxisnahen Überblick über die wichtigsten Regelungen der DSGVO.

Er erläutert unter anderem, worauf es bei einer rechtssicheren Datenschutzerklärung ankommt, was beim E-Mail-Marketing zu beachten ist, wie man eine gültige Einwilligung einholt, welche Informationspflichten bestehen, was sich bei der Auftragsdatenverarbeitung ändert und welche neuen Meldepflichten die DSGVO einführt. Dazu liefert der Referent praktische Handreichungen zur Umsetzung.