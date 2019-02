iX-Workshop: AWS und Azure im direkten Vergleich

Nach einer Einführung in grundlegende Konzepte wie Infrastructure as a Service, Platform as a Service und Software as a Service geht es in dem zweitägigen Workshops schnell ins Eingemachte. Die Referenten Constantin und Jens-Henrik Söldner von der Söldner Consult GmbH erklären nach der Historie der Angebote von Microsoft und Amazon detailliert deren Sicherheits- und Storage-Modelle.

Am Ende des Seminars sollten die Teilnehmer in der Lage sein, eine fundierte Entscheidung für oder gegen eines der beiden Cloud-Angebote zu treffen. Die Teilnehmer, deren Zahl auf 15 begrenzt ist, sollten ein grundlegendes Verständnis für die System- und Netzwerkadministration unter Windows oder Linux mitbringen. Erfahrungen im Bereich Virtualisierung sind hilfreich.

Der Workshop findet vom 29. bis 30. April 2019 in Hannover · und vom 14. bis 15. November 2019 in Nürnberg statt. Jeweils bis sechs Wochen vor dem Veranstaltungsbeginn gilt der Frühbucherrabatt von 10 Prozent. Weitere Informationen und die Möglichkeit zur Anmeldung sind auf der Workshop-Website zu finden

(js)