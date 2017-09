Theorie und Praxis der Nutzung der Public Clouds der beiden größten Anbieter, Amazon und Microsoft, behandelt ein Seminar Mitte Oktober in Köln. Schnellentschlossene können bei einer Buchung bis zum 5. September 10 Prozent der Teilnehmergebühren sparen.

Von einer Einführung in die grundlegenden Cloud-Konzepte wie PaaS, SaaS und IaaS über die Historie der Angebote von Microsoft und AWS bis zur detaillierten Erklärung der Sicherheits- und Storage-Modelle in der Cloud reicht das Themenspektrum des 2-tägigen Workshop am 18. und 19. Oktober 2017 in Köln. Dabei wechseln sich theoretische und praktische Teile (Hand-on-Training) ab, um ein fundiertes Verständnis der Teilnehmer zu ermöglichen.

Die Referenten, Jens-Henrik Söldner und Dr. Constantin Söldner, verfügen durch ihre Tätigkeit in der Söldner Consult GmbH über umfangreiche Beratungs-, Schulungs- und Implementierungserfahrungen in Sachen Cloud-Computing. Das Seminar findet direkt im Anschluss an die Heise Cloud-Konferenz statt und kann auch gemeinsam mit dieser Veranstaltung gebucht werden.

Die Teilnehmer sollten ein grundlegendes Verständnis der System- und Netzwerkadministration unter Windows oder Linux mitbringen, Erfahrungen im Bereich Virtualisierung sind hilfreich. Die Teilnehmerzahl ist auf 20 begrenzt.

Weitere Inforationen sind auf der Worksshop-Website zu finden. Der Frühbucherrabatt gilt noch bis zum 5. September. (js)