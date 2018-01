Eine Einführung in die Installation und Konfiguration von Hadoop bringt ein Seminar am 15./16. März in Hannover.

Big Data, die Verarbeitung großer Datenmengen, ist einer der Treiber der aktuellen Informationstechnik. Breit eingesetzt wird dazu das Open-Source-Framework Hadoop, eines der Top-Level-Projekte der Apache Foundation. Der Kurs zeigt die Einsatzgebiete des Frameworks sowie die unterschiedlichen Arten, es zu installieren, zu konfigurieren und zu administrieren.

Die Teilnehmer sollten ein grundlegendes Verständnis für die System- und Netzwerkadministration unter Linux mitbringen. Vorkonfigurierte Notebooks werden gestellt. Die Teilnehmerzahl ist auf 15 begrenzt. Der Workshop findet am 15./16. März in Hannover (Verlagsgebäude) und am 30./31. Oktober in Nürnberg statt.

Den Referenten stellt B1 Systems, ein bayrisches Schulungs- und Consultant-Haus und langjähriger Partner von iX. Weitere Informationen und die Möglichkeit zur Anmeldung sind auf der Workshop-Website zu finden. Bis sechs Wochen vor dem Veranstaltungstermn gilt der Frühbucherrabatt von 10 Prozent. (js)