Der Workshop am 21. und 22. Juni erklärt den Einsatz des CI-Werkzeugs Jenkins zu Umsetzung einer agilen Software-Entwicklung und -Verteilung von Anfang an.

Immer mehr Unternehmen nutzen agile Prozesse bei der Software-Entwicklung und -Verteilung. Eine wichtige Unterstützung ist dabei Jenkins, ein Werkzeug zur Umsetzung von Continuous Integration (CI) und Continuous Delivery (CD).

In dem zweitägigen iX-Workshop Einstieg in die Continuous Integration mit Jenkins lernen Teilnehmer an Anwendungsfällen aus der Praxis, Jenkins zu installieren und zu betreiben, in gängige Entwicklungsumgebungen zu integrieren und Tests zu erstellen. Der Referent kommt von B1 Systems.

Der Workshop findet am am 21. und 22.6. in Hannover und ist auf 15 Teilnehmer beschränkt. Teilnehmer sollten gute Kenntnisse der Linux-Systemadministration mitbringen. Bei Anmeldung bis zum 9.5. erhalten Sie 10% Frühbucherrabatt. Ein weiterer Termin des Jenkins-Workshop ist für den 4. und 5.12. in Nürnberg geplant.