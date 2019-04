iX-Workshop: Kryptographie für Entwickler

Wirksame Verschlüsselung ist ein wichtiger Baustein zum Schutz vertraulicher Daten im Unternehmen, wie ihn die DSGVO einfordert. Allerdings kann man gerade beim Einsatz kryptographischer Algorithmen viel falsch machen.

Golo Roden, Gründer und CTO der native web GmbH, führt in diesem zweitägigen Workshop in die wichtigsten Algorithmen zur Verschlüsselung von Datenübertragung und gespeicherten Daten ein. Softwareentwickler und -architekten erfahren, welches Verfahren sich für welchen Zweck eignet und wo die Stolperfallen liegen. Dabei liegt der Fokus auf dem praktischen Einsatz und einem grundlegenden Verständnis der Methoden, weniger auf den mathematischen Theorien dahinter.

Der iX-Workshop Kryptografie für Entwickler findet am 9. und 10.5. in Frankfurt beim DE-CIX statt. Er ist auf 15 Teilnehmer begrenzt. Grundkenntnisse in JavaScript werden vorausgesetzt. Ein zweiter Termin findet am 14. und 15.11. in Hannover bei Heise Medien statt.

iX-Workshop Kryptografie für Entwickler: Weitere Informationen und Anmeldung

(odi)