Wie man die Logging-Daten seiner Website nutzt, ohne mit dem Gesetz in Konflikt zu kommen, ist auf einem Workshop am 2. November in Hannover zu erfahren.

Wer in Deutschland die Nutzerdaten seiner Website oder eines Firmenrechners protokolliert und auswertet, muss eine Reihe detaillierter Vorschriften beachten, um nicht mit dem Datenschutz in Konflikt zu kommen. So muss festgelegt werden, welche Daten wie lange und wozu gespeichert werden sollen.

Daraus entstehen für die Zuständigen und ihre Vorgesetzten erhebliche Rechtsunsicherheiten. Ziel des Workshops ist es, einerseits größtmögliche Rechtssicherheit bei der Protokollierung der Daten von eigenen Mitarbeitern und Website-Besuchern zu erreichen, andererseits die IT-Sicherheit und Geschäftsfähigkeit des Unternehmens zu optimieren.



Die Referenten, Dr. Christoph Wegener ( wecon.it-consulting) und Joerg Heidrich (Heise Medien), befassen sich seit Jahren mit den Themen Sicherheit, Datenschutz und IT-Recht und haben dazu auf zahlreichen Veranstaltungen vorgetragen.

Zielgruppe des Seminars sind technische Experten im Unternehmen, Netzwerkadministratoren und Netzwerkplaner, Sicherheits- und Datenschutzverantwortliche. Der Workshop ist auf 15 Teilnehmer begrenzt.

Weitere Informationen und die Möglichkeit zur Online-Anmeldung sind auf der Workshop-Website zu finden.

(js)