Wer das 2-tägige Seminar zu "Programmierung, Technologie und Architekturen für moderne parallele Anwendungen auf Multicore-Prozessoren" vergünstigt buchen will, muss dies bis zum 15. August erledigen.

Am 14./15. September 2017 findet in Hannover (Verlagsgebäude von Heise Medien) der Workshop zur parallelen Programmierung statt. Referent ist wie auch bei den vorangegangenen Seminaren Marwan Abu-Khalil, Senior Software Architekt in der Siemens AG und seit über 10 Jahren mit der Parallelisierung unterschiedlichster Systeme vom Server-Backend bis zum Embedded-Device beschäftigt.

Der Workshop thematisiert die Anwendung moderner Task-Scheduling-APIs, die Grundlagen der Parallelverarbeitung (klassisches Multi-Threading) und die Hardware-Architekturen und Memory-Modelle moderner Systeme. Die Teilnehmer sollten über Programmierkenntnisse in einer der Programmiersprachen C, C++, Java oder C# verfügen. Grundkenntnisse von Betriebssystemen sind hilfreich.

Die Teilnehmerzahl ist auf 12 begrenzt, um eine intensive Betreuung gewährleisten zu können. Weitere Informationen und die Möglichkeit zur Online-Anmeldung gibt es auf der Workshop-Website.

(js)