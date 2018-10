Die Interaktion der Programmiersprache mit Linux ist Thema des 2-tägigen Seminars am 22. und 23. November in Nürnberg.

Dieser Workshop bietet einen konzentrierten und praxisorientierten Einstieg in die Programmiersprache Python, bezogen auf die Linux-Administration. Auf Basis der aktuellen Version Python 3.x (mit Bezug auf Python 2) wird diese interessante Untermenge des Sprachumfangs erklärt. Den Referenten stellt das Beratungs- und Schulungshaus B1 Systems.

Die Teilnehmer sollten Linux-Kenntnisse und idealerweise Erfahrungen in anderen Programmiersprachen wie C, C++, Pascal, Perl oder PHP mitbringen, Vorkenntnisse in Python werden nicht vorausgesetzt. Die Zahl der Teilnehmer ist auf 10 begrenzt.

Weitere Informationen sowie die Möglichkeit zur Online-Anmeldung gibt es auf der Workshop-Website. Bis zum 10. Oktober gilt der Frühbucherrabatt von 10 Prozent. (js)