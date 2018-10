Um die aktuellen Versionen des SUSE Linux Enterprise Server geht es im SLES-Workshop am 6. und 7. Dezember in Hannover.

Mit Rücksicht auf die in manchen Gegenden der Welt verbreitete Triskaidekaphobie und Tetraphobie hat SUSE bei seinem Linux Enterprise Server auf die Versionsnummern 13 und 14 verzichtet. Die letzten beiden Versionen sind somit SLES12 und SLES15, letzteres vor kurzem vorgestellt.

Um diese Linux-Pakete geht es im Workshop am 6. und 7. Dezember in Hannover, in den Räumen des Heise-Verlags. Ein Referent des Beratungs- und Schulungshauses B1 System stellt die wesentlichen Neuerung vor und zeigt, wie der Umstieg von älteren Versionen am einfachsten zu bewerkstelligen ist.

Die Teilnehmerzahl ist auf 15 beschränkt. Interessenten sollten ein grundlegendes Verständnis für die System- und Netzwerkadministration unter Linux mitbringen. Kenntnisse der vorherigen SLES-Versionen sind wünschenswert.

Weitere Informationen sind auf der Workshop-Website zu finden. Bis zum 4. November gilt der Frühbucherrabatt von 10 Prozent. (js)