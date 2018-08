Kerberos, das Standardprotokoll für die Authentifizierung in Windows-Netzen, erlaubt ein sicheres SSO in Linux- und Windows-Umgebungen.

Kerberos ist das Standardprotokoll für die Authentifizierung in Windows-Netzen und dort Teil des Active Directory. Daneben gibt es freie Implementierungen für Linux und Unix. Kerberos erlaubt es Anwendern, sich einmal anzumelden und dann auf alle Dienste im Netz zuzugreifen. Das erhöht nicht nur die Bequemlichkeit, sondern auch die Sicherheit – wenn man es richtig macht.

In diesem eintägigen iX-Workshop am Vortag der Internet Security Days im Phantasialand Brühl lernen Sie, wie man eine Kerberos-Infrastruktur mit MIT Kerberos unter Linux sicher aufsetzt. Sie erfahren, welche Angriffe auf Kerberos möglich sind – beispielsweise Pass-the-Hash-Angriffe in Active-Directory-Umgebungen – und wie diese verhindert werden können. Ein weiteres Thema ist die Erhöhung der Sicherheit durch den Einsatz von Smartcards und Einmal-Passwörtern.

Der iX-Workshop Sicheres Single Sign-on in Kerberos-Umgebungen findet am 19.9.2018 im Phantasialand Brühl statt. Referent Mark Pröhl ist als Senior Solution Architect bei der Science + Computing AG auf die Themen Kerberos, LDAP und Active Directory spezialisiert. Der Workshop ist auf 20 Teilnehmer beschränkt.