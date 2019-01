iX-Workshop: Sicherheit mit dem neuen IT-Grundschutz

Der IT-Grundschutz des Bundesamtes für Sicherheit in der Informationstechnik (BSI) hilft Unternehmen bei der Erstellung von IT-Sicherheitskonzepten sowie beim Aufbau und Betrieb eines Information Security Management System (ISMS). Er wurde im Oktober 2017 grundlegend modernisiert und modularisiert, was die praktische Arbeit damit deutlich erleichtert.

Der iX-Workshop Sicherheit mit dem IT-Grundschutz gibt eine systematische und praxisorientierte Einführung in die Methodik des modernisierten IT-Grundschutzes und die Anwendung des IT-Grundschutz-Kompendiums, eine Sammlung von Sicherheitskonzepten für gängige Szenarien in der IT. Er richtet sich an IT-Sicherheitsbeauftragte und IT-Verantwortliche. Der Workshop ist auf 15 Teilnehmer begrenzt.

iX-Workshop Sicherheit mit dem IT-Grundschutz, 27. und 28.2., Hannover, Heise Medien

