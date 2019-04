iX-Workshop: Webanwendungen mit React entwickeln

React ist derzeit das beliebteste JavaScript-Framework zum Entwickeln moderner Web-Frontends. Seine Vorteile liegen in der Umsetzung als Komponentenbibliothek, die Entwicklern alle Freiheiten bei der Strukturierung ihrer Anwendung lässt, und dem ausgeklügelten Shadow DOM, das Änderungen im GUI sehr effizient umsetzt.

Der zweitägige Workshop Webanwendungen entwickeln mit React vermittelt alles, was man wissen muss, um eigenständig Applikationen mit React zu entwickeln. Das Themenspektrum reicht von den Grundlagen der React-Entwicklung bis zu wichtigen Bibliotheken aus dem React-Ökosystem wie der React-Router zur Navigation in der Applikation und Redux zum Statemanagement.

Der Workshop findet am 17, und 18.6. in Hannover bei Heise Medien statt. Bei Anmeldung bis zum 5.5. erhalten Sie einen Frühbucherrabatt von 10 Prozent. Der Kurs ist auf 15 Teiknehmer beschränkt, die Grundwissen in HTML, CSS und JavaScript mitbringen sollten. Ein zweiter Termin findet im November in Frankfurt statt.

iX-Workshop "Webanwendungen entwickeln mit React": Anmeldung und weitere Informationen

(odi)