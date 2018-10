Die 650 neuen Features der sechsten Hypervisor-Generation erklärt das Seminar vom 20. - 22. November in Hannover.

Zeit sparen durch geballte Informationsvermittlung: Das ist das Konzept des 3-tägigen Workshops mit dem Titel "vSphere – What's new", den ein Referent der Söldner Consult GmbH vom 20. bis 22. November in Hannover, in den Räumen des Heise-Verlags, durchführt.

Angesprochen werden die neuen Funktionen von Sphere 6.7 bzw. 6.5 nebst der Update-Möglichkeiten, um Administratoren perfekt auf den Einsatz der neuen vSphere-Generation perfekt vorzubereiten. Die Teilnehmer sollten bereits Administrationserfahrung unter einer vorherigen Version von VMware vSphere haben; die Zahl der Teilnehmer ist auf 15 begrenzt.

Weitere Informationen sowie die Möglichkeit zur Online-Anmeldung sind auf der Workshop-Website zu finden. Bis zum 9. Oktober gilt der Frühbucherrabatt von 10 Prozent. (js)