Wer Docker einsetzt, erledigt die Cloud-Integration oft mit OpenStack. Wie man die beiden Softwarepakete integriert, zeigt ein iX-Workshop am 4./5. Oktober in Nürnberg.

OpenStack-Cloud-Lösungen sowie Docker-Container sind zu Grundbestandteilen einer aktuellen IT-Infrastruktur geworden. In einem zweitägigen Intensivkurs (4./5. Oktober, Nürnberg) bekommen die Teilnehmer einen Einblick in die beiden Pakete sowie in deren Zusammenspiel.



Den Referenten stellt das Beratungs- und Schulungshaus B1 Systems. Die Teilnehmerzahl ist auf 10 begrenzt, die Teilnehmer sollten über Linux-Know-how und über Grundlagenwissen in den Bereichen IAAS-Clouds und Virtualiserung verfügen.

Wer bis zum 22. August bucht, spart 10 Prozent der Teilnehmergebühren. Weitere Informationen und die Möglichkeit zur Online-Anmeldung gibt es auf der Workshop-Website. (js)