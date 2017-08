Das aus dem weithin bekannten Open Ticket Request System (OTRS) entstandene KIX ist Thema eines Workshops am 2. November in Nürnberg.

Zugegeben, die Auflösung des Kürzels OTRS im Anriss dieser Meldung ist überholt. Die OTRS AG hat ihr Produkt umbenannt in Open Technology Real Services. Das soll hier aber nur am Rande interessieren, unter Administratoren dürfte bei OTRS nach wie vor "Open Ticket Request System" einfallen.

Wichtiger aber: 2016 veröffentlichte die c.a.p.e. IT GmbH einen Fork des Request-Tracking-Systems namens KIX, der mittlerweile in Version 17 vorliegt. Zum Umgang mit diesem System beziehungsweise zum Umstieg von OTRS auf KIX findet am 2. November in Nürnberg ein Workshop statt.

Teilnahmevoraussetzung sind praktische Erfahrungen im Umgang mit OTRS, der Workshop ist auf 15 Teilnehmer begrenzt. Weitere Informationen sowie die Möglichkeit zur Online-Anmeldung sind auf der Workshop-Website zu finden. (js)